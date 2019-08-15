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شاهد.. السومة يرمي قميص النادي الأهلي السعودي على الأرض

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 12:32 صباحًا
شاهد.. السومة يرمي قميص النادي الأهلي السعودي على الأرض

رمى السوري، عمر السومة، نجم نادي الأهلي السعودي، قميص النادي على الأرض خلال مباراة الفريق أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة رمي السومة لقميص فريقه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلف تصرف السومة ردود فعل جماهيرية واسعة بين جماهير كرة القدم في السعودية، وظهرت حالة من الانقسام بين جماهير النادي الأهلي حول تصرفه.

وصعد هاشتاغ #السومه_يرمي_قميص_الاهلي حيث علق الآلاف من المهتمين بالأمر على تصرف اللاعب.

ورغم فوز الأهلي على الهلال بهدف نظيف أمس، ودع السومة وزملاؤه بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بعد تفوق الهلال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3، عقب الخسارة في مباراة الذهاب بـ4-2.

المصدر: وكالات

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2019-08-15 2019-08-15
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