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الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 2:26 صباحًا
الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الرياض- واس: رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ.

وقال سموه : “ما تحقق من نجاح جاء بفضل من الله تعالى، ثم بمتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحرصهما على كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ونشر الخير والسلام والتسامح”.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد: “ما تحقق هذا العام من نجاح لافت من قِبل جميع الجهات الحكومية في موسم الحج هو امتداد لما تبذله قيادتنا الرشيدة من عناية واهتمام بالغَين نحو خدمة ضيوف الرحمن”.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهود المشرفة التي بذلها أبناء الوطن كافة، كلٌّ في موقعه واختصاصه، لخدمة ضيوف الرحمن، التي اقترنت بالإخلاص والتفاني في العطاء، مستمدين القوة والعون من قيادتنا الرشيدة -وفقها الله-.

وقال: “أسأل الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم على السعودية عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم”.

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2019-08-15 2019-08-15
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