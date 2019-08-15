تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن رافقت والديها للحج .. فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة كل الوطن باكستان تتهم الهند بالتخطيط لعمل عسكري وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية نشوب حرب كل الوطن وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما كل الوطن لأفضل فيلم قصير في موسم الحج أمير مكة المكرمة يتوج (التواصل الحكومي) بجائزة الإعلام الجديد كل الوطن وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج كل الوطن وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج كل الوطن القيادة تهنئ رئيسي “الكونغو وكوريا” بالاستقلال والتحرير كل الوطن وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج كل الوطن الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج كل الوطن الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
» » » وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما

وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما

لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 2:55 صباحًا
وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما

منى – واس : أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا يإعفاء مديري المكتبين (80) و (82) التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل نظراً لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الإخوة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.

يأتي ذلك بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة باعتماد إيقاف مديري المكتبين (80) و (82) عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا يثبت تقصير مديري المكتبين في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

وكان معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبين المشار إليهما ، وصدر توجيه معالي وزير الحج والعمرة لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بالمعالجة الفورية للحالة وكف يد مديري المكتبين وتقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج التابعين للمكتبين وذلك حرصاً على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم وحفاظاً على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

رابط مختصر
2019-08-15 2019-08-15
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1