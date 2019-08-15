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رافقت والديها للحج .. فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:09 صباحًا
رافقت والديها للحج .. فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة

كل الوطن- واس: استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاما، قدمت لأداء مناسك الحج هذا العام مع والديها، بصرها في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.

نجح فريق متخصص في مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بإجراء عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف الفريق الطبي في المركز.

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2019-08-15 2019-08-15
عربي ودولي
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