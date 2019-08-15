تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “بلومبرغ”: أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة كل الوطن رافقت والديها للحج .. فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة كل الوطن باكستان تتهم الهند بالتخطيط لعمل عسكري وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية نشوب حرب كل الوطن وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما كل الوطن لأفضل فيلم قصير في موسم الحج أمير مكة المكرمة يتوج (التواصل الحكومي) بجائزة الإعلام الجديد كل الوطن وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج كل الوطن وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج كل الوطن القيادة تهنئ رئيسي “الكونغو وكوريا” بالاستقلال والتحرير كل الوطن وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج كل الوطن الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
» » “بلومبرغ”: أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة

“بلومبرغ”: أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 12:09 مساءً
“بلومبرغ”: أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة

نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريرا مؤخرا صنفت فيه أغنى الأسر في العالم، وقالت إن عائلة والتون الأمريكية، صاحبة شبكة المتاجر الأمريكية “وول مارت”، تصدرت القائمة.

وذكرت الوكالة أن ثروة عائلة والتون زادت منذ تقريرها في يونيو من العام الماضي بواقع 39 مليار دولار لتصل إلى 191 مليار دولار.

ووفقا لحسابات “بلومبرغ” تكون ثروة عائلة والتون قد ارتفعت بذلك بنحو 100 مليون دولار في اليوم، أو 4 ملايين دولار في الساعة أو 70 ألف دولار في الدقيقة.

و”وول مارت” هي شركة أمريكية لبيع التجزئة تعد أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، وتم افتتاح أول متاجرها على يد سام والتون في عام 1968.

المصدر: “بلومبرغ”

رابط مختصر
2019-08-15 2019-08-15
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن