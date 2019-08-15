تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن دراسة حديثة تؤكد: شرب القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق! كل الوطن “بلومبرغ”: أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة كل الوطن رافقت والديها للحج .. فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة كل الوطن باكستان تتهم الهند بالتخطيط لعمل عسكري وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية نشوب حرب كل الوطن وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما كل الوطن لأفضل فيلم قصير في موسم الحج أمير مكة المكرمة يتوج (التواصل الحكومي) بجائزة الإعلام الجديد كل الوطن وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج كل الوطن وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج كل الوطن القيادة تهنئ رئيسي “الكونغو وكوريا” بالاستقلال والتحرير كل الوطن وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج
» » دراسة حديثة تؤكد: شرب القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق!

دراسة حديثة تؤكد: شرب القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق!

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 12:14 مساءً
دراسة حديثة تؤكد: شرب القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق!

يبدو أنّ الاعتقاد السائد بأنّ الأرق وعدم النوم لفترات طويلة ومنتظمة مرتبط بشرب المكيفات من القهوة والشاي والنسكافيه، أو حتى التدخين بشراهة، ولكن أثبتت دراسة علمية حديثة، صادرة عن جامعات كـ«فلوريدا أتلانتيك»، و«إيموري»، و«ميسيسيبي» الأميركية، عدم وجود أيّ علاقة قوية بين القهوة واضطرابات النوم، سواء قلته أو عدمه.

الدراسة التي استغرقت أكثر من 14 عاماً، وشملت 785 أميركياً من أصل إفريقي، أثبتت أنّ تناول القهوة قبل الذهاب مباشرة إلى السرير لا يُسبب الأرق أو يمنع الشخص من أن يغُطّ في نوم هادئ أو يُؤثِّر على جودته، على عكس الاعتقاد الشائع، حيث كان هؤلاء الأشخاص يعانون من الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم، وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بقلة النوم، مقارنة بغيرهم ممن لا يعانون من هذه المشاكل.

وأوضحت «دراسة القهوة» أن اضطرابات النوم مرتبطة بتناول الكحول خلال 4 ساعات قبل التوجه للنوم، حيث إن ذلك له علاقة قوية ويؤثر على جودة النوم أكثر من الكافيين، حيث إن الكافيين له تأثير ضعيف جداً على النوم لا يُذكر، حتى بعد الأخذ في الاعتبار على العوامل الأخرى مثل العمر والجنس والبدانة أو الذهاب للعمل أو المدرسة في اليوم التالي، أو الاكتئاب أو القلق أو الضغط النفسي، كما تبين أنّ المدخنين يشعرون بالنعاس بنحو 43 دقيقة أقل من نظرائهم غير المدخنين.

المصدر: سيّدتي

رابط مختصر
2019-08-15 2019-08-15
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن