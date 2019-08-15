تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الصحّة العالمية: موسم الحجّ نجح دون الإبلاغ عن أمراض وبائية كل الوطن تحذير للآباء قبل الكارثة.. اقطعوا حبات العنب عن أطفالكم كل الوطن دراسة حديثة تؤكد: شرب القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق! كل الوطن “بلومبرغ”: أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة كل الوطن رافقت والديها للحج .. فتاة مصرية تستعيد بصرها في مكة كل الوطن باكستان تتهم الهند بالتخطيط لعمل عسكري وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية نشوب حرب كل الوطن وزير الحج يعفي مسؤولي مؤسسة طوافة ويوجه بالتحقيق معهما كل الوطن لأفضل فيلم قصير في موسم الحج أمير مكة المكرمة يتوج (التواصل الحكومي) بجائزة الإعلام الجديد كل الوطن وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج كل الوطن وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج
» » الصحّة العالمية: موسم الحجّ نجح دون الإبلاغ عن أمراض وبائية

الصحّة العالمية: موسم الحجّ نجح دون الإبلاغ عن أمراض وبائية

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 12:34 مساءً
الصحّة العالمية: موسم الحجّ نجح دون الإبلاغ عن أمراض وبائية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المملكة العربية السعودية استضافت موسم الحج هذا العام 1440 هـ/ 2019 م، “بنجاح دون الإبلاغ عن حدثٍ واحدٍ من أحداث الصحة العامة أو أمراض وبائية في صفوف الحجيج”.

وأضافت المنظمة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الإثنين، أنها “أوفدت فريقا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأهُّب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي أمراض وبائية محتملة”.

وأوضحت أن “موسم الحج هذا العام جاء في وقت أعلنت فيه المنظمة عن وباء الإيبولا كطارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا. أضف إلى ذلك أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وأمراض معدية أخرى لا تزال ترِد بها تقارير من بلدان كثيرة يشارك مواطنوها في الحج”.

وأشارت المنطمة إلى حدوث تعاون بين وزارة الصحة السعودية والصحة العالمية في تطوير أداة لنظام الإنذار الصحي المبكر، بهدف تيسير أنشطة الكشف والاستجابة. وتلقَّت هذه الأداة الجديدة هذا العام أكثر من 100 إنذار.

وحسب البيان “زار فريق المنظمة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في منى والمزدلفة وعرفات للتأكد من أن نظام الإنذار المبكر مطبق ويعمل جيدا”.

وأشار البيان إلى أن الرياض استعدت للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة والاستجابة لها مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي، وفقا للبيان.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-08-15 2019-08-15
اخبار عاجلة
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن