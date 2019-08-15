أضرار ارتداء الذهب على صحّة المرأة

على الرغم من كونه مقرباً من قلوب النساء، ومن كونه من أساسيات زينتها لتظهر بطلة براقة، إلا أن الذهب الذي ترتديه النساء على الرغم من فوائده الطبية في علاج بعض الأمراض؛ له أثار سلبية على صحة الإنسان.

إذ قالت الدكتورة دينا شيحة أستاذة مساعدة للحساسية والمناعة – كلية الطب – جامعة عين شمس، إنه على الرغم من أن الذهب يستخدم في بعض العلاجات كالتهاب المفاصل الروماتويدي والربو واضطرابات أخرى ولكن للذهب العديد من الأضرار على جسم الإنسان.

نشاطان متضادان

منذ سنوات طويلة حاول العلماء والباحثون الكشف عن الطريق الذي يؤثر به الذهب على خلايا الجسم حيث يقم بقمع الجهاز المناعي عندما يكون مفرط الحركة لكنه تبين بأنه من الممكن أن يتسبب في رد فعل مغاير، وهو ما يسمى بالاستجابة المناعية غير المناسبة حيث يحفز الخلايا المناعية على خلق التهاب مفصلي بدلاً من منعه، وهو الأمر الذي يستعمل الذهب لأجله.

الحساسية والتأثير على أجهزة الجسم الرئيسة

العلاج بالذهب أو حتى ارتداء الذهب قد يتسبب في خلق فعل تحسسي تجاهه، فالعلاج به لفترة طويلة أو ارتداؤه يؤثر على شكل بروتينات محددة في الخلايا المناعية، وبالتالي يصبح التعرف عليها أمراً صعباً؛ ليتم اعتبارها كجسم غريب بالنسبة للجهاز المناعي وهو ما يخلق رد فعل تحسسياً عنيفاً. وقد يتسبب ارتداء الذهب أو العلاج به لأشهر طويلة لدرجة إتلاف الكلية والكبد وباقي الأجهزة المختلفة للجسم. لهذا لا بد من المراقبة الدائمة خلال العلاج بالذهب أو ارتدائه بشكل دائم.

المصدر: سيّدتي