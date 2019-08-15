تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن منجّم كويتي توقع نهاية العالم آخر أغسطس الجاري.. وأكاديمي سعودي يرد بـ”ارقد وآمن” كل الوطن فيفي عبده تتعرض للتسمم وتدخل المستشفى كل الوطن الصين تجنّد تلاميذ المدارس للعمل ليلاً لإنتاج السماعات الذكية كل الوطن بالأحذية والكراسي.. عائلة تستميت في صد هجوم مجرمين مسلحين! (فيديو) كل الوطن بعد الفضيحة.. مفوض الأخلاقيات يوبخ ترودو كل الوطن مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى كل الوطن “هيئة كبار العلماء” تهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج كل الوطن نيوزيلندا تفشل في منع سفاح المسجدين عن التحريض العنصري من زنزانته كل الوطن للمرة الأولى.. قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة كل الوطن أضرار ارتداء الذهب على صحّة المرأة
» » نيوزيلندا تفشل في منع سفاح المسجدين عن التحريض العنصري من زنزانته

نيوزيلندا تفشل في منع سفاح المسجدين عن التحريض العنصري من زنزانته

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 1:23 مساءً
نيوزيلندا تفشل في منع سفاح المسجدين عن التحريض العنصري من زنزانته

أقرت السلطات النيوزيلندية بأن منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، تمكن نتيجة إهمال إدارة السجن القابع فيه من إرسال رسالة واحدة على الأقل تحرض على العنف العرقي.

ونشر أحد مؤيدي تارانت على الإنترنت أمس الأربعاء، قبل يوم من جلسة استماع جديدة في قضيته رسالة مكتوبة بخط اليد ومؤلفة من ست صفحات قال فيها إنه تلقاها من منفذ الهجوم الدموي، وتحمل نفس الأفكار التي طرحها تارانت في “بيان” نشره على الإنترنيت قبل اعتدائه الدموي.

ويتحدث تارانت في الرسالة عن زيارته إلى روسيا عام 2015، ويختتمها بالدعوة إلى استمرار العنف العرقي.

وأقر وزير وزير السجون النيوزيلندي كلفين ديفيس بأن هذه الرسالة تم إرسالها إثر خطأ ارتكبته إدارة السجن، موضحا أن منفذ الهجوم كتب في السجن تسع رسائل وتم منعه من إرسال اثنتين منها، بالإضافة إلى وصول نحو 20 رسالة إلى تارانت من أشخاص في جميع أنحاء العالم، ولم يتم تسليم بعضها له.

وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إلى أن تلك الرسالة لم يكن يجب أن ترسل، مؤكدة فشل سلطات البلاد في منع ذلك.

من جانبها، قدمت إدارة السجون النيوزيلندية اعتذارا على إهمالها، مشددة على أن الحظر فرض على إرسال أو تلقي تارانت أي رسائل.

ووضعت حكومة نيوزيلندا في موقف محرج للغاية إثر نشر هذه الرسالة، وخاصة أن رئيست الوزراء أرديرن سبق أن تعهدت بأن سلطات بلادها ستبذل قصارى جهدها لمنع منفذ الهجوم الذي وقع في 15 مارس الماضي وأودى بأرواح 51 شخصا من ترويج أفكاره التي تأتي في مجرى إيديولوجية “سيادة البيض” العنصرية.

المصدر: إذاعة نيوزيلندا + “نيويورك تايمز”

رابط مختصر
2019-08-15 2019-08-15
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن