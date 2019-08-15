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“هيئة كبار العلماء” تهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 1:41 مساءً
“هيئة كبار العلماء” تهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج

كل الوطن – واس: رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 .

ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لكافة الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذي أظهر – بفضل الله – مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكنتهم من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان, سائلاً الله أن يجزي ولاة امرنا خيرًا وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

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2019-08-15 2019-08-15
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