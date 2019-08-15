فيفي عبده تتعرض للتسمم وتدخل المستشفى

تعرضت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لأزمة صحية مفاجئة بعد تعرضها للتسمم، حيث دخلت المستشفى واضطرت لإلغاء جميع حفلاتها المقبلة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية “خضعت فيفي لعدد من الفحوصات الطبية، تبين أنها تعاني من نزلة معوية حادة، تسببت في العديد من الآلام لها، وأكد لها الطبيب المعالج أن السبب هو تناولها إحدى الأكلات غير معروفة المصدر وأصيبت بالتسمم”.

ونصحها الطبيب “باللجوء إلى الراحة لعدة أيام لعدم تطور حالتها، وأوصاها بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة”.

ومن ناحية أخرى، تتابع عبده حاليا حادثة السرقة التي تعرضت لها على يد خادمتها، إذ أن الشرطة لم تستطع بعد العثور على مكانها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية