العثور على قنبلة في الكرملين

أعلن قائد حامية الكرملين، سيرغي خليبنيكوف، اليوم الخميس، العثور على قنبلة داخل أراضي الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أنه تم نزع فتيلها وإخراجها من المنطقة.

وقال خليبنيكوف للصحفيين في ساحة الكاتدرائيات في الكرملين: “خلال تنفيذ أعمال ترابية، عثر على قنبلة جوية، تعود على الأرجح لزمن الحرب الوطنية العظمى. كما تعرفون، لقد تعرض الكرملين لقصف جوي مرارا عامي 1941 و1942”.

وأوضح خليبنيكوف أن القنبلة التي لم تنفجر، ظلت مدفونة تحت طبقة سميكة من التراب، وقام المختصون بكافة إجراءات الأمان المطلوبة، وأضاف: “الهدوء سيد الموقف حاليا، وأخرجت القنبلة من أراضي الكرملين وسيتم إتلافها”.

وذكر قائد حامة الكرملين أن القنبلة عثر عليها في “حديقة تاينيتسكي”، وهي جزء الكرملين المطل على نهر موسكو، حيث وجد هناك سابقا قبو لتخزين المواد الغذائية.

المصدر: “إنترفاكس”