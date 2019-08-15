د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل ينجح اجتماع جدة في جمع شتات الأخوة الأعداء

جاء الاقتتال الأخير في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة ، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى، ليضع المزيد من العراقيل والمعوقات أمام الحلول السياسية لوأد الفتنة بين أطراف النزاع في الشرعية اليمنية. لذا، دعت وزارة الخارجية السعودية، الحكومة اليمنية ، والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اجتماع عاجل في جدة بالسعودية ، من أجل تغليب الحوار، وتوحيد الصف ، بين قوات الشرعية المُتنازعة ، للتصدي لعدوهم المشترك، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما دعا تحالف دعم الشرعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن ، وهدَّد باستخدام القوة العسكرية لفرضه .ودعا كذلك قوات الانتقالي إلى ضرورة الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وشددَّ على عدم إعطاء الفرصة للمتربصين من الحوثيين وتنظيمي داعش والقاعدة. من جهته ، حذَّر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان من أنَّ السعودية لن تقبل بإشعال فتنة جديدة تمثل إعلان حرب على الشعب اليمني، وأضاف موقفنا ثابت من دعم الحكومة اليمنية الشرعية ، وواجبنا دعمها ، والمحافظة عليها .

لكن اجتماع جدة المُرتقب ، يتطلب أولاً انسحاب الانتقالي من المؤسسات الحكومية التي سيطر عليها في عدن ، وقد وعد التحالف العربي ، بتأمين تلك المواقع التي ستنسحب منها . وفي الوقت ذاته ، يستمر التنسيق السعودي مع الشرعية اليمنية ، وقد التقى بهذا الشأن الملك سلمان بالرئيس اليمني ، وبحثا الجهود الممكنة لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن.

على كل حال ، اجتماع جدة إن عُقد ، سيتناول سبل إنهاء النزاع بين حكومة هادي ، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي ! ولكن بأية طريقة يمكن إنهاء هذا النزاع المرير !

في تقديري ، ينبغي أن يقدم الجانبان تنازلات متبادلة ، قد تكون صعبة عليهما ، ولكنها ضرورية لنزع فتيل الفتنة في البيت اليمني الشرعي . بما يختص بالمجلس الانتقالي الجنوبي ينبغي عليه أن يعترف بشرعية الرئيس هادي ، وينسحب فوراً من كل المؤسسات الحكومية في عدن ، وأن يسمح للرئيس هادي وحكومته بالاستقرار في عدن ، لكي تمارس مهامها ومسؤولياتها لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان عدن ، وكل المدن اليمنية المُحررة. كذلك ينبغي تأجيل مسألة البت في ما يُسمى بدولة الجنوب العربي ، خاصة في هذه المرحلة ، والتي يُخشى أن تجلب معها المزيد من صراعات النفوذ والمصالح والجهوية، التي تُغذيها التدخلات الإقليمية والدولية ، على الأقل إلى حين اكتمال تحرير اليمن من ميليشيات الحوثيين .

لا شكَّ أنَّ الإصرار على إثارة مثل هذه القضايا ، شديدة الحساسية ، وتأزيم المشهد السياسي الجنوبي ، لا يخدم في المُحصّلة النهائية سوى أجندة الانقلابيين، فضلاً عن بعثرة جهود الشرعية في إعادة الاستقرار والتنمية إلى المناطق المُحررة. وبما يختص بحكومة هادي فعليها الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، والعمل معه، على تشكيل حكومة ائتلافية تُسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى بيت الشرعية ، لتمكينه من الوصول إلى هدف إنهاء انقلاب الحوثي.

السؤال الأهم هنا : هل يتوصل الطرفان المتنافسان إلى صيغة للتعاون المشترك ، قائمة على مقاربات سياسية تحفظ الحد الأدنى من التوافق السياسي داخل المناطق الجنوبية ، كأداة رئيسة ، لمواجهة الحوثي والانتصار على مشروعه الصوفي .

والجواب ، نأمل ذلك ، وإلا تعقَّد مشهد الشرعية اليمنية ، وترسَّخ أكثر خطاب الكراهية ، والتَّوجس ، والثأر ، والانتقام ، وتبددت آمال التوافق والاتفاق حول مستقبل اليمن، ومشروع الدولة الاتحادية، وتحولت اليمن إلى كيانات متنافسة تهيمن عليها المليشيات والفصائل المتناحرة والمصالح المتضاربة. خلاصة القول ليس من المصلحة الراهنة زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض أو إضعاف السلطة الشرعية ، وإحداث تصدعٍ في جدارها بمعاول الحزبية والجهوية والمناطقية والمصالح الضيقة ، فهل يدرك اليمنيون خطورة ذلك على حاضرهم ومستقبلهم !