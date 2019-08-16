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ترامب: بلادنا بحاجة للمزيد من مستشفيات المجانين والمصحات العقلية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 9:54 صباحًا
ترامب: بلادنا بحاجة للمزيد من مستشفيات المجانين والمصحات العقلية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح مستشفيات للمجانين ومصحات للمرضى العقليين والنفسيين عقب حوادث إطلاق النار العشوائي.

وقال ترامب للصحفيين يوم أمس الخميس: “أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي). هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين). نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين ومصحات خاصة، لا يمكننا السماح لهؤلاء بالتواجد في الشوارع”.

وفتح مسلح من تكساس النار صباح 3 أغسطس على سوبر ماركت وول مارت في إل باسو بالقرب من الحدود المكسيكية، فقتل 22 شخصا وجرح أكثر من 20 آخرين، وتم إلقاء القبض عليه واتهامه بالإرهاب، ويفترض أنه ارتكب جريمته بدافع كراهية الأجانب والعنصرية، خاصة وأن بين القتلى مواطنين من المكسيك.

وفي وقت لاحق، وقع حادث إطلاق نار آخر في منطقة أوريغون في دايتون قضى فيه عشرة أشخاص بينهم مطلق النار، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

المصدر: “نوفوستي”

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