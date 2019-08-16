تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالا أمس من ملك المغرب، محمد السادس، هنأهما فيه بعيد الأضحى، برغم اختلاف المملكتين بشأن موعد حلول العيد.

الملك سلمان يتلقى اتصالا من العاهل المغربي 20 دولة عربية تحتفل الأحد بعيد الأضحى ودولتان يوم الاثنين وتبادل خادم الحرمين الشريفين وملك المغرب التهنئة بهذه المناسبة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا، من الملك محمد السادس، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وفقا لـ(واس).

يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، كانت قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك حل يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب، بينما احتفت السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية بالعيد يوم الأحد في 11 الجاري.

المصدر: واس