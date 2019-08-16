شكوى امرأة تغلق مطعما شهيرا في مكة المكرمة

تجاوبت أمانة مكة المكرمة بالسعودية مع مقطع فيديو أظهر سيدة وهي تتذمر من وجود حشرة في وجبة أخذتها من مطعم شهير بالمدينة، وأغلقت الموقع، وطبقت العقوبات بحقه.

وقالت الأمانة في بيان توضيحي: “الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي رصدته قبل 8 أيام، والمشار فيه إلى شكوى السيدة من وجود حشرة في الطعام”.

وأضافت: “باشرت الفرق الرقابية الموقع، فور ورود البلاغ، وتبين وجود مقر رئيسي للمطعم يتم فيه الطبخ والتحضير والتوزيع على جميع فروع المطعم بالمدينة في بيئة غير مهيأة وتفتقد لأدنى الشروط الصحية”.

وأشارت إلى أنه جرى على الفور إغلاق مقر التحضير وجميع فروع المطعم والبالغ عددها 6، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشددة على أنه “لن يتم السماح بممارسة النشاط مرة أخرى، إلا بعد تصحيح وضع موقع التحضير بالكامل”.

شكوى سيدة ومقطع فيديو يغلقان 6 فروع لـ"مطعم شهير" بـ #مكة. https://t.co/XZo92AIFpZ pic.twitter.com/IOLCjyHrHu — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 15, 2019

المصدر: سبق