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الملك سلمان يتصدر “تويتر” بعد مبادرة من إعلاميين

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:43 مساءً
الملك سلمان يتصدر “تويتر” بعد مبادرة من إعلاميين

تصدر اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، موقع “تويتر” في السعودية بعد أن تداول أكثر من 300 إعلامي وسم #جدارية_شكر_الملك سلمان.

واختار الإعلاميون الذين أدوا مناسك الحج أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين، عبر التعبير عن مشاعرهم وتدوين انطباعاتهم تجاه المملكة السعودية وخدمتها للحجاج.

ووُقعت جدارية الشكر خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، والذي أقيم يوم أمس في فندق “ريتز كارلتون” بجدة.

وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف الوزارة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعض الإعلاميين لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين، على ما لمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وكانت السلطات السعودية أكدت أنها اتخذت تدابير أمنية وقدمت كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي طافت في سماء الحرم لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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