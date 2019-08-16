الملك سلمان يتصدر “تويتر” بعد مبادرة من إعلاميين

تصدر اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، موقع “تويتر” في السعودية بعد أن تداول أكثر من 300 إعلامي وسم #جدارية_شكر_الملك سلمان.

واختار الإعلاميون الذين أدوا مناسك الحج أن يشكروا خادم الحرمين الشريفين، عبر التعبير عن مشاعرهم وتدوين انطباعاتهم تجاه المملكة السعودية وخدمتها للحجاج.

300 إعلامي من مختلف الدول يدونون في جدارية “شكر الملك سلمان”. #جدارية_شكر_الملك_سلمانhttps://t.co/0p6yMYedSIpic.twitter.com/vHopkPhLJZ — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 15, 2019

ووُقعت جدارية الشكر خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام، والذي أقيم يوم أمس في فندق “ريتز كارلتون” بجدة.

A mural was signed by hundreds of media representatives during the closing ceremony for #Hajj2019 season, organized by @media_ksa as a sign of gratitude to the Custodian of the Two Holy Mosques for the services offered to pilgrims. #جدارية_شكر_الملك_سلمانpic.twitter.com/WjJ7qPUuO6 — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) August 15, 2019

وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف الوزارة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

في مبادرة إعلامية أكثر من ٣٠٠ إعلامي حول العالم .. كتبو شعارات شكر لـ #الملك_سلمان – حفظه الله – بمختلف اللغات كُتبت على #جداريه_شكر_الملك_سلمان – pic.twitter.com/3eOG6pWxp6 — سلطان الشبرمي (@SoltanAltmimi) August 15, 2019

واستخدم بعض الإعلاميين لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين، على ما لمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وكانت السلطات السعودية أكدت أنها اتخذت تدابير أمنية وقدمت كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي طافت في سماء الحرم لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية