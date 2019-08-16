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حكم قضائي بتغريم زينة وشقيقتها بتهمة الاعتداء بالضرب

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:00 مساءً
حكم قضائي بتغريم زينة وشقيقتها بتهمة الاعتداء بالضرب

المصريون – متابعات: قررت محكمة الاستئناف في دبي تخفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة وسام رضا إسماعيل، الشهيرة بـ«زينة» وشقيقتها، وأسرة أمريكية من أصول مصرية مكونة من أب (محامٍ) وأمّ، لتكون 5000 درهم فقط بدلاً من 10 آلاف درهم، بحسب الإمارات اليوم.

وفي التفاصيل، كانت الممثلة زينة تجلس مع شقيقتها وطفلي الأولى وصديقتها بأحد المطاعم في فندق شهير بدبي، وتوترت الأجواء فجأة حين اعتقدت – بحسب أقوالها – أن ابنة المتهمين الآخرين طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً تقوم بتصويرها، فهاجمت الطفلة وسبتها باللغة العربية قائلة «يا حيوانة»، لكن لم ترد الفتاة التي كانت تصور شقيقها، لأنها لا تجيد اللغة العربية على حد قول والدها.

وقضت المحكمة بإدانة طرفي الاعتداء وهما الفنانة وشقيقتها، والأسرة الأمريكية بعد تورطهم في اعتداء متبادل بمطعم فندق شهير في دبي، وقضت بغرامة 10 آلاف درهم، بحق جميع الأطراف، وأحالت الدعويين المدنيتين الملحقتين بها إلى المحكمة المدنية المختصة، واستأنف المحامي الأميركي ضد الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الغرامة المقررة عليه.

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2019-08-16 2019-08-16
جرائم وحوادث
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