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الفنان اللبناني وائل كفوري أمام القضاء بجرم الإهمال بواجباته العائلية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 6:08 مساءً
الفنان اللبناني وائل كفوري أمام القضاء بجرم الإهمال بواجباته العائلية

يمثل الفنان اللبناني وائل كفوري الأسبوع المقبل أمام القضاء للإدلاء بإفادته في الدعوى المقامة ضده من قبل طليقته أنجيلا بشارة بجرم الإهمال بواجباته العائلية وللتعهد بعدم التعرض لها.

وستستمع مفرزة جونية القضائية إلى إفادته على خلفية هذه الدعوى وذلك سندا إلى المادة 501 من قانون العقوبات اللبناني.

وكان وكيلا السيدة بشارة المحاميان أشرف الموسوي وقاسم الضيقة، قد تقدما بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إثر فشل التسوية الرضائية بين كفوري وطليقته.

المحامي أشرف الموسوي وكيل بشارة، قال: “بعدما توصلنا إلى خواتيم شبه نهائية وعلى الرغم من تعالينا على الجراح بخصوص النفقات المالية المتوجبة على كفوري، وعلى الرغم من أنه تم استدراج بشارة للتضحية وتقديم الاعتذار، ولم أكن موافقا على هذا الأمر واعتبرته تسرعا منها، ولكن في سبيل مصلحة الطفلتين، تمت التسوية، وكان موقف أنجيلا وجوابها واضحين أنه في سبيل مصلحة ابنتيها ستكون أوّل من يضحي، وبالفعل قمنا بتسوية رضائية ونشرناها في الإعلام”.

وتابع: “فنان مثل وائل كفوري نحترم ونجل وهو صف أول في نظر الناس، لكن أنا لا أستمع إليه. أتأسف أن ينزل إلى هذا الدرك من الإسفاف ويضع على “الواتس اب” عبارة: “إلى من يريد تدمير كبريائي أقول له باختصار احذر اللعب مع الذئاب، فأنا أهوى قتل الكلاب”.

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وائل كفوري وزحلة خط أحمر ! #زحلة_خط_أحمر #وائل_كفوري_خط_أحمر

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يشار إلى أن مدينة زحلة التي يتحدر منها كفوري نظمت حملة تضامن مع كفوري وأبدت تعاطفا كبيرا معه ورفعت لافتات على الطرق الرئيسية فيها تحمل عبارات التأييد والتعاطف ومنها: “كرامتك من كرامة زحلة”، كما تم إطلاق هاشتاغ تحت عنوان#وائل كفوري خط أحمر.

المصدر: “المركزية”

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2019-08-16 2019-08-16
فنون ونجوم
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