إشادات عربية ودولية بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة – اس: تواصلت الإشادات العربية والدولية والتهاني بنجاح موسم الحج جاء بتوفيق الله ثم التنظيم الناجح للحج والخدمات، والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى أراضيها وخلال المناسك وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

تطوير المشاعر

عبر سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة الدكتور محمد عيسى دودوا، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحكومة وشعب المملكة، على حسن الاستقبال والوفادة التي حظي بها ضيوف الرحمن، وتذليل سبل الراحة لهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأكد على دور المملكة ورعايتها الكريمة للحرمين الشريفين، وتوسعتهما وتطوير المشاعر المقدسة خدمة لراحة الحجيج وسلامتهم.

مجهودات كبيرة

هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وقال في بيان أمس: إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كل أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام.

منظمات دولية

هنّأ عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأرصاد والبيئة، المملكة العربية السعودية على النجاح والأعمال الكبيرة التي نُفذت خلال موسم حج هذا العام.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على تويتر «نهنئ حكومة المملكة العربية السعودية على ما قدمته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خدمات جليلة، وتوقعات دقيقة بعدة لغات، أسهمت بعون الله تعالى في حماية ملايين الأرواح وصون الممتلكات».

من جهته، هنّأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة حكومة المملكة بنجاح موسم الحج. أما المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات فقال «نهنئ العاملين في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية على جهودهم الحثيثة التي بذلوها والمتمثلة في التوقعات الدقيقة لأحوال الطقس، مما أسهم في حماية أرواح المسلمين خلال أدائهم مناسك الحج». وقد حملت رسائل التهنئة صورا لأنشطة المملكة وأعمالها في المجال البيئي والأرصادي وبعض برامجها التوعوية.

كما أشاد الحساب الرسمي للأرصاد الباكستانية بالعمل المميز في نشر معلومات الأرصاد بعدة لغات لتسهيل التعرف عليها من قبل الحجاج مرفقة بعدد من النشرات المقدمة باللغة الأوردية التي بثتها الهيئة بشكل يومي خلال فترة الحج. بدوره أشاد رئيس الاتحاد الإقليمي لآسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الدكتور عبدالله المندوس، بالجهود الكبيرة والإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة خلال موسم الحج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت نجاح أعمالها ببث 600 نشرة جوية على المشاعر المقدسة وتنفيذ 766 جولة تفتيشية للتأكد من الالتزام البيئي في موسم الحج، وما حققته التوقعات المعنية بطقس المشاعر ورصد الظواهر الجوية بدقة عالية.

تنقلات ومقرات سكن

هنّأ مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو جاني سانو، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440. وثمّن الخدمات التي قدمت لضيوف البرنامج خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تنقلات ومقرات سكن، إضافة إلى الحفاوة الكبيرة وحسن الاستقبال.

قدرات تنظيمية

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440. ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكافة الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، الذي أظهر -بفضل الله- مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكنتهم من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان، سائلا الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرا وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

https://www.alwatan.com.sa/article/1019343/سياسة/دولية/إشادات-عربية-ودولية-بجهود-المملكة-في-خدمة-ضيوف-الرحمن