رحيل مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد

توفي المنتج السينمائي والتلفزيوني التونسي، نجيب عيّاد، الجمعة عن عمر ناهز 66 عاما، وفق ما أفادت عائلته.

وأكدت ابنة نجيب نادية أن والدها “توفي الجمعة في بيته وسط العاصمة تونس” دون أن تبين أسباب الوفاة، وفق “فرانس برس”.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية المنتج التونسي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وقالت إن عيّاد كان “يؤمن بالعمل الثقافي ويكابد لإعلاء راية الفن التونسي، وتدعيم سينما النضال والمقاومة والإنسان”.

وأشرف المنتج الراحل على إدارة “أيام قرطاج السينمائية”، أعرق التظاهرات العربية والأفريقية التي دأبت تونس على تنظيمها منذ 1966، في دورتي 2017 و2018 وكُلف بدورة 2019 المقررة في 26 أكتوبر المقبل.

وأسس عيّاد وهو ناقد سينمائي أيضا، شركته الخاصة “ضفاف للإنتاج” العام 1998.

وخلال مسيرته أنتج حوالي عشرة أفلام طويلة وقصيرة من بينها “مملكة النمل” (2012) للمخرج التونسي شوقي الماجري وفيلم “الأوديسة” لإبراهيم باباي (2003).

كما أنتج أعمالا درامية ومسلسلات بثت خلال شهر رمضان على غرار “فلاش باك” (2016) و”ناعورة الهواء” (2014) و”من أجل عيون كاترين”(2012).

وعمل عيّاد صحفيا وناقد أفلام بين العامين 1975 و1980 كما شغل منصب رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس العام 1975.

سكاي نيوز