أب يذبح ابنتيه في مصر لشكه في سلوكهما

تجرد مواطن مصري من مشاعره الإنسانية، وذبح ابنتيه بمدينة الحوامدية في الجيزة وألقى بجثتيهما في الشارع، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وتلقت الشرطة المصرية إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الذي تبين أنه في عقده السابع وأن ابنتيه في العشرينات من عمرهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصدر: “صدى البلد”