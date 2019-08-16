شرطة الرياض تكشف أسباب تعدي شابين على وافد في الخرج

كل الوطن – واس: أكد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافدٍ يعمل بمحلٍ للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو، حيث باشرت الأجهزة الأمنية هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1440/12/12هـ واتضح من اجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة .

وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما (مواطِنَينْ/ كلاهما في العقد الثاني من العمر)، حيث أقرّا بذلك ، وجرى ايقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما.