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جوازات مطار المدينة تودع طلائع الحجاج المغادرين

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:19 صباحًا
جوازات مطار المدينة تودع طلائع الحجاج المغادرين

المدينة المنورة- واس : دعت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم طلائع الحجاج المغادرين بعد أن أتموا مناسك الحج مثل ما استقبلتهم به من حفاوة وتكريم بناء على توجيهات مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري .

وقام مدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وقائد قوة الحج في المطار العميد فواز بن قالط الفقير وعدد من منسوبي جوازات المطار بتوزيع باقات الورود والتمور مصحوبة بالمباركة لهم لإتمامهم مناسك الحج مما كان له الأثر الأكبر على محيا ضيوف بيت الله الحرام.

وأكد العميد المطيري أن جوازات منطقة المدينة المنورة ممثلة بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز سخرت كافة الامكانات لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن على وجه السرعة، وبكل دقة مشيرًا إلى أن جميع الكوادر البشرية المؤهلة والتقنية الحديثة جهزت لاستقبال المغادرين وتسهيل إجراءات سفرهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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2019-08-17 2019-08-17
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