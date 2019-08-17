حرائق تأتي على أكثر 1000 شجرة في جنين

كل الوطن – القدس: أفاد الدفاع المدني في جنين، أن عدة حرائق كبيرة اندلعت اليوم الجمعة في انحاء متفرقة بمحافظة جنين ما أدى لاحتراق مئات الاشجار.

واوضح ان أكثر من 1000 شجرة (زيتون واشجار حرجية) احترقت جراء حرائق طالت نحو 2000 دونم معظمها مناطق جبليه خالية، ولكنها امتدت لتطال الاشجار في أماكن متفرقة، مشيرا الى ان هذه الحرائق تركزت في اراضي بلدات وقرى رمانة والعرقه وكفيرت غرب جنين، وعرابة وفحمه وصانور جنوب جنين، إضافة الى منطقة واد الشهيد عز الدين القسام، واحراش السويطات بجنين.

وعملت طواقم الدفاع المدني على اخماد هذه الحرائق والحد من امتدادها، وذلك بمساهمة ومساندة من الاهالي والمتطوعين والمزارعين.