“الصحة السعودية” تنقذ حاجا هنديا من غرغرينا الأمعاء

أنقذت الفرق الطبية بمستشفى “النور التخصصي” بمكة المكرمة، وتحت إشراف وزارة الصحة السعودية، حاجا هنديا، من الموت بعد إصابته بـ”غرغرينا الأمعاء”.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن الحاج الهندي راجع قسم الطوارئ في المستشفى، شاكيا من ضيق في التنفس، وقيء، وإمساك شديد.

وأجرى الأطباء الفصحوات الطبية اللازمة للحاج الهندي، ليتبين معاناته من فتق بعضلة الحجاب الحاجز، من الجهة اليسرى، تسبب في دخول جزء من أمعائه إلى تجويف صدره، وأدى إلى انسداد معوي، وقصور في التنفس بالرئة اليسرى.

وبذل الفريق الطبي بالمستشفى قصارى جهده، لتفادي حدوث غرغرينا للأمعاء، حيث أجروا جراحة عاجلة للحاج، تم خلالها إصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي، وإعادة الأمعاء إلى مكانها.

ونُقل الحاج الهندي، بعد الجراحة، إلى العناية المركزة، وتم وضعه على التنفس الاصطناعي، ليتم إخراجه من العناية المركزة في اليوم التالي، بعد عودته للتنفس الطبيعي، وتحسن حالة الرئة اليسرى، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى خلال يومين.