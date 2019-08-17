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بالفيديو.. التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين الانتقالي العسكري وقوى المعارضة السودانية

كل الوطنآخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:37 مساءً
بالفيديو.. التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين الانتقالي العسكري وقوى المعارضة السودانية

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير” بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، اليوم السبت، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

ووقع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وأحمد الربيع عن قوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية.

هذا وحمل حفل التوقيع اسم “فرح السودان”.

ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

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2019-08-17
عربي ودولي
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