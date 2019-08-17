تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الجبير: اتفاق السودان اللبنة الأولى التي ستسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً كل الوطن منظمة التعاون الإسلامي تهنئ السودان على توقيع الاتفاق التاريخي كل الوطن الملك وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام كل الوطن القبض على 3 فنانين وإحالتهم للجنايات كل الوطن ماذا يحدث لك عند التوقف عن تناول الخبز؟ كل الوطن فيصل الفايق: اعتداءات حقل الشيبة .. وهجوم الذباب كل الوطن ضبط محاولة تهريب 3 ملايين ريال إلى خارج السعودية (صور) كل الوطن الحصبة تعود إلى الانتشار في المغرب كل الوطن وزارة الحج توضّح بعد أن لبس في ترجمة “جمرات” الحج إلى مرض “الجمرة الخبيثة”! كل الوطن بالفيديو.. التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين الانتقالي العسكري وقوى المعارضة السودانية
» » وزارة الحج توضّح بعد أن لبس في ترجمة “جمرات” الحج إلى مرض “الجمرة الخبيثة”!

وزارة الحج توضّح بعد أن لبس في ترجمة “جمرات” الحج إلى مرض “الجمرة الخبيثة”!

كل الوطنآخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:48 مساءً

أكدت وزارة الحج السعودية أنه وخلال وجود الحجاج بمزدلفة لأداء شعائرهم، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، وعليها ترجمة خاطئة تسببت في إرباك الناطقين بالإنجليزية.

وكتبت على هذه الأكياس كلمة “Anthrax” التي تعني مرض “الجمرة الخبيثة”، بدل الترجمة الإنجليزية الصحيحة لكلمة “جمرات” (Pebbles).

ويرجح أن تكون هذه الترجمة الخاطئة ناجمة عن استخدام “الترجمة الآلية” التي تعطي في كثير من الأحيان معاني غير دقيقة في اللغة المترجم إليها.

من جهته، سجل الداعية الإسلامي الشهير، يوسف إستس، مقطع فيديو بين فيه هذا الخطأ في الترجمة وما يمكن أن يسببه من إرباك.

وبدأت وزارة الحج التحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، بهدف تصحيح الوضع وتحري الدقة مستقبلا.

المصدر: “سبق” + “يوتيوب”

وزارة الحج توضّح بعد أن لبس في ترجمة “جمرات” الحج إلى مرض “الجمرة الخبيثة”!
رابط مختصر
2019-08-17 2019-08-17
فيديوهاتمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
عربي ودولي
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن