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منظمة التعاون الإسلامي تهنئ السودان على توقيع الاتفاق التاريخي

كل الوطنآخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 8:26 مساءً
منظمة التعاون الإسلامي تهنئ السودان على توقيع الاتفاق التاريخي

كل الوطن – واس: هنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين الشعب السوداني وأطراف الاتفاق التاريخي الذي أبرم اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم ، وشمل التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية بحضور دولي واسع.

وقال العثيمين في بيان له بعد حضوره وتوقيعه باسم المنظمة من ضمن الشهود على هذا الاتفاق :” إن المنظمة تأمل في أن يبدأ السودانيون حياتهم الجديدة نحو الاستقرار والإزدهار ، وأن أطراف الاتفاق أثبتوا اليوم للعالم أجمع ، أن مصلحة بلادهم وأمنها فوق كل اعتبار”.

ولفت معاليه ، إلى وقوف المنظمة الثابت مع جمهورية السودان ، مؤكداً التزام المنظمة بدعم السودان اتساقاً مع القرارات التي أصدرتها بهذا الصدد، مثمنا الدور السوداني الكبير داخل المنظمة وجهودها التي تبذلها في تعزيز العمل الإسلامي والعربي المشترك. ونوه الأمين العام بالوساطات والدعم الكبير الذي وجده السودان منذ بداية المرحلة الأخيرة وصولاً لهذا الاتفاق التاريخي

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2019-08-17 2019-08-17
عربي ودولي
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