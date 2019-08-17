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إنقاذ حياة سعودي تعرض لطلقات نارية فتحت في أمعائه 12 ثقبا

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 10:52 مساءً
إنقاذ حياة سعودي تعرض لطلقات نارية فتحت في أمعائه 12 ثقبا

نجح فريق طبي بمستشفى عفيف العام بالسعودية، في إنقاذ مواطن تعرض لطلقات نارية، فتحت في أمعائه 12 ثقبا، وأدخلته في حالة حرجة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن “المصاب (42 عاما) وصل إلى قسم الطوارئ في وقت متأخر من الليل، وهو بحالة حرجة جدا نتيجة تعرضه لطلقات نارية، تسببت في حدوث نزيف حاد بمنطقة أسفل البطن”.

وأضاف، “أدخل المصاب على الفور إلى غرفة العمليات، وباشر فريق طبي الحالة بقيادة الطبيب آصف زمان، استشاري الجراحة العامة، حيث تمكنوا وبعد خمس ساعات من إيقاف النزيف، وإغلاق الثقوب في الأمعاء الدقيقة”. وأشار المغيري، إلى أن المصاب أدخل بعد ذلك لوحدة العناية المركزة، لحين زوال الخطر وتماثله للشفاء، ونقل لاحقا إلى أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة الرياض لاستكمال العلاج”.

وشدد المسؤول الإعلامي، على “أن الفريق أحسن التعامل مع الحالة التي استوجبت ذلك، باعتبار عامل الوقت في مثل هذه الحالات جزءا مهما لإنقاذ حياة المريض”.

المصدر: سبق

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