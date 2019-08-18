تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن المنيّة توافي حاجّة …ساعات قليلة بعد وفاة زوجها كل الوطن للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت.. والداخلية تردّ كل الوطن إنقاذ حياة سعودي تعرض لطلقات نارية فتحت في أمعائه 12 ثقبا كل الوطن دراسة أمريكية تكشف مدى خطورة تدخين الشيشة كل الوطن الجبير: اتفاق السودان اللبنة الأولى التي ستسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً كل الوطن منظمة التعاون الإسلامي تهنئ السودان على توقيع الاتفاق التاريخي كل الوطن الملك وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام كل الوطن القبض على 3 فنانين وإحالتهم للجنايات كل الوطن ماذا يحدث لك عند التوقف عن تناول الخبز؟ كل الوطن فيصل الفايق: اعتداءات حقل الشيبة .. وهجوم الذباب
» » للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت.. والداخلية تردّ

للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت.. والداخلية تردّ

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 12:40 مساءً
للمرة الثانية.. فيديو يسيء للذات الإلهية يهز الكويت.. والداخلية تردّ

حالة غضب تعم السوشيال ميديا، بعد تداول مقطع فيديو عن شخص تعدى على الذات الإلهية في الكويت، حيث لم يكد يمر يوم عن حادثة الناشطة كريمة التي اُتهمت بإهانة الدين الإسلامي.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، أنه تم القبض على أحد الأشخاص؛ إثر تعديه على الذات الإلهية من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك عقب يوم من حادثة الناشطة كريمة التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاتها بعد اتهامها بإهانة الدين الإسلامي أيضًا.

ولم توضح الداخلية في بيانها الرسمي مقطع الفيديو المقصود أو تفاصيل حول الشخص المسيء، إلا أنه سبق أن تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو لوافد لبناني تحدث فيه عن صيام يوم عرفة بطريقة مثيرة واستفزازية.

رابط مختصر
2019-08-18
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1