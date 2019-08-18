بدأت أشهر ماركات العبايات في أن تعرض لنا تصميمات أنيقة لعبايات خريف 2019، لا سيّما الموديلات باللون الأسود، بما أنه أحد الدرجات الأساسية بعالم العبايات الفخمة، والتي تبحث عنها الصبايا بموسم الخريف والشتاء. واليوم اخترنا لكِ مجموعة من موديلات عبايات سوداء موضة خريف 2019، لتتعرفي إلى الصيحات المختلفة، وتكوني أول من يعتمدها.

العبايات المكسرة مع الخامات السميكة

العبايات المكسرة مع الخامات السميكة

كما توقعنا أنّ موضة البليسيه مازالت مهيمنة على عالم الموضة بشكل كبير ، لهذا لن نستثني منها موضة العبايات، كالعبايات المقفولة مع كسرات البليسيه، لاطلالة تمنحكِ طولًا وأناقة، ولن تحتاجي معها للتفكير بأيّ تنسيق من الشنطة أو الحذاء، فاختاري معها الألوان المحايدة كالأبيض والأسود أو الرمادي، لاطلالة بسيطة وهادئة.

العبايات من الساتان اللامعة

العبايات من الساتان اللامعة

من الصيحات التي لا يمكن الاستغناء عنها بأيّ موسم، هي العبايات الساتان اللامعة، مع لمسة بسيطة من التطريزات اللامعة، لتناسب الموديل الكلاسيكي للعبايه، لهذا يمكنكِ معها بكل بساطة اعتماد شنطة بها لمسة من التطريز البسيط، لارتدائها بكل ثقة في المساء، مع الكعب العالي.

العبايات المفتوحة مع تطريزات على الإطار

العبايات المفتوحة مع تطريزات على الإطار

لفتنا موضة العبايات المفتوحة المنسدلة والمنفوشة قليلًا، بتصميم يشبه الفساتين، مع التطريزات بالخيوط السوداء لاطلالة أكثر فخامة على الإطار من الأمام لموديل العبايه. نسقي معها حجابًا باللون الأسود وحقيبة بدرجات البيج أو البيبي بلو، أما الحذاء فسيكون من الأفضل إن كان بلمسة سوداء أو فضية.

العبايات المنفوشة مع تفاصيل الظهر

العبايات المنفوشة مع تفاصيل الظهر

كلما تطور عالم الموضة الخاص بالعبايات، كلما وجدنا الكثير من التفاصيل المميزة بالعبايات، كتفاصيل الظهر على العبايه، والتي تمنحكِ لمسة غير تقليدية، من الممكن أن تعتمديها بأوقات بعد الظهر، للصبيّة التي تحب أن تمشي على الموضة بخطًى واثقة، نسقي معها شنطة متوسطة الحجم، لا سيّما من دار هيريميس، وكعبًا عاليًا أنثويًّا باللون الرمادي الثلجي.