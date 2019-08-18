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تايسون … من بطل العالم في الملاكمة إلى بائع مخدرات

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:01 مساءً
تايسون … من بطل العالم في الملاكمة إلى بائع مخدرات

كل الوطن – الرياض: بعد تحقيق الملاكم الأميركي مايك تايسون، شهرة واسعة بفضل بطولاته وألقابه العالمية تحول ”الرجل الحديدي” مؤخرا إلى ساحة جديدة للشهرة، حيث بات معروفا بشدة في أوساط القنب الهندي والمخدرات. وحسب ما نقلت صحيفة “يو إس آيه توداي”، فإن تايسون، الذي حصل على لقب بطل العالم وهو في العشرين من العمر، ينتجُ مختلف أنواع القنب الهندي داخل مزرعة في ولاية كاليفورنيا. وولاية كاليفورنيا من بين الولايات الأميركية التي قامت بتشريع الماريخوانا، لكن الملاكم الأميركي لا يكتفي بالإنتاج لأجل البيع، بل أصبح مستهلكا لما ينتجه وقال تايسون، خلال الأسبوع الجاري، إنه يدخن مع شريكه في المزرعة، كمية هائلة من القنب الهندي، وقدر ما يستهلكانه بنحو 40 ألف دولار في الشهر الواحد. لكن هذا المبلغ ليس كبيرا، بحسب معلقين، لأن مزرعة تايسون، التي تصل مساحتها إلى 16 هكتارا، تنتجُ ما قيمته 500 ألف دولار من القنب الهندي، ويجري بيع المنتج في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا. ونشأ تايسون الذي يبلغ 53 عاما، في أسرة فقيرة، وبرز شغفه بالرياضة في سن مبكرة، ودخل السجن خلال فترة من حياته بتهمة اغتصاب لكن هناك من اعتبر القضية تلفيقا ومؤامرة. وكان تايسون قد أفلس، في وقت سابق، رغم أنه كسب ما لا يقل عن 300 مليون دولار، خلال مسيرته الرياضية الحافلة.

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2019-08-18
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