الكويت.. هيئة الغذاء تنشر بيانا بشأن غلق مطعم يبيع لحم الكلاب والقطط والجرذان

نفت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت ما تم تداوله حول غلق مطعم يبيع لحم القطط والجرذان والكلاب.

وأكدت الهيئة أنه لم يسبق ضبط مثل هذه الحالات من خلال الجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية.

تنفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول غلق مطعم يقوم ببيع لحوم قطط وفئران وكلاب، وتؤكد الهيئة أنه لم يسبق ضبط مثل هذه الحالات من خلال الجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية.#الهيئة_العامة_للغذاء_والتغذية #الكويت#pafn_kw #pafn pic.twitter.com/QaoKEN0Rb3 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية (@Pafn_kw) August 16, 2019

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالإنابة محمد جراق في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية، عن غلق قطاع التفتيش والرقابة 22 محلا مخالفا وتحرير 774 مخالفة و74 تعهدا في شهر يوليو في مختلف محافظات الكويت (العاصمة، حولي، مبارك الكبير، الفروانية، الأحمدي والجهراء).

وبشأن المواد الغذائية التالفة، أشار المسؤول الكويتي إلى أن الإحصائيات سجلت إتلاف 94597 كغ من المواد الغذائية في جميع المحافظات في شهر يوليو.

وأعلن محمد جراق في الوقت ذاته تفعيل الخط الساخن بالهيئة لاستقبال الشكاوى.

المصدر: وسائل إعلام كويتية