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السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين في اسطنبول بأخذ الحيطة والحذر

بعد اعتداء مسلح على مواطنين في شيشلي وسرقة أمتعتهما الشخصية

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 6:49 مساءً
السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين في اسطنبول بأخذ الحيطة والحذر

كل الوطن – الرياض: وجهت السفارة السعودية في تركيا، تحذيرًا اليوم الأحد إلى مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بالتزامن مع الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة “شيلشي”.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع “تويتر”: “نظرًا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة “شيلسي” بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما”.

وأضافت السفارة السعودية، “لذا تحذرالسفارة المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول وعليهم أخذ الحيطة والحذر”.

ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي “تقسيم – شيلسي” بعد غروب الشمس.

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2019-08-18 2019-08-18
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