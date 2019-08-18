“الأحساء الادبي” ينظم ندوة لتكريم د.عبد الرحمن الشبيلي.. والدعوة مفتوحة للحضور

كل الوطن – فريق التحرير: ينظّم نادى الأحساء الادبي ندوة لتكريم الدكتور عبد الرحمن الشبيلى رحمة الله بعنوان “د. عبد الرحمن الشبيلى.. ريادة في الإعلام والتاريخ”، وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ / 28 أغسطس 2019 على الساعة 20.30 مساء بمقر نادي الإحساء الأدبي بالقرب من مستشفى الأمير سعود بن جلوي ال سعود.

ويشارك في الندوة الأساتذة حمد القاضي ومحمد الماضي ونجيب الزامل، ويديرها المشرف العام على المركز الجامعي للإتصال والإعلام، رئيس قسم الإتصال والإعلام بكلية الاداب في جامعة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز بن سعود الحليبي.

ووجّه رئيس نادى الأحساء الادبي الدكتور ظافر الشهرى دعوة مفتوحة لحضور تكريم الدكتور الشبيلي.