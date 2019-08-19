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عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 4:44 مساءً
عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

القدس – وكالات : جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، الإثنين، بمدينة القدس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الأناضول إن “114 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.وفق الاناضول

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

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2019-08-19 2019-08-19
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