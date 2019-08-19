5 أسباب ستجعلك تعيد التفكير بأهمية شربك للماء

كل الوطن- موقع النجاح : الماء هو أساس الحياة ويشكل نسبة كبيرة من الجسم حيث أن جسم الإنسان البالغ يتكون من 60% من المياه، في حين أن جسم الطفل الرضيع يتكوّن من 75% من الماء. إنّ شرب الماء يساعد على حفظ السوائل في الجسم وقيامه بوظائفه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:

((وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ)). كما يعتبر الماء العنصر الأساسي الثاني الضروري للحياة بعد الأوكسجين ويؤدي نقصه إلى الموت بعد أيام. توصي المؤسسات الصّحّيّة بشرب 8 أكواب من الماء كحد أقصى للحصول على الفائدة القصوى من الماء داخل الجسم. لكن من جانب أخر لا يوجد سند علمي لقاعدة شرب 8 أكواب يومياً حيث أنّ العوامل الداخلية والخارجية تختلف من شخص لأخر وهي التي تحدد معدل شرب الماء الأمثل.

لذلك ينصح بشرب كميات معقولة ومعتدلة من الماء 4 أكواب يومياً على الأقل. أهم فوائد شرب الماء: إن جسم الإنسان يفقد الماء يومياً عن طريق التبول، والتنفس، وحركة الأمعاء، والتعرق الذي غالباً ما يزيد فقد الماء تزامناً مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لذلك نقدم لكم فيما يلي أهم فوائد شرب الماء:

1. أهمية شرب الماء للبشرة والشعر: إن الحفاظ على الكمية المناسبة لشرب الماء يوميا يحافظ على صحة الجلد ونضارته إضافة لمحاربته التجاعيد والأكزيما والصدفية.

كما أن شرب الماء يرفع معدل الأيض ويحسن من أداء الجهاز الهضمي، وبالتالي يساعد في عملية طرد السموم، وهذا بدوره يساعد على منح بشرتك المظهر الصحي المتوهج.

إضافة إلى أن شرب الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة الشعر، حيث أن نقص مستويات الترطيب داخل بصلات الشعر يؤدي إلى ترققه وجفافه وبالتالي ضعف نموه وتساقطه.

ويساعد شرب القدر الكافي من الماء على التخلص من قشرة فروة الرأس وإيصال المغذيات اللازمة إلى بصيلات الشعر بشكل أكثر كفاءة. 2. شرب الماء يساعد على التخلص من الصداع:

إنّ الجفاف أحد أسباب الصداع وقد يصل للصداع النصفي عند البعض، وهذا ما أكدته الدراسات اليابانية التي أفادت بأن العلاج بالماء أثبت نجاحا ملحوظا في علاج العديد من الأمراض وفي مقدمتها الصداع وضغط الدم والأنيميا.

وقد قام الاتحاد الياباني للأمراض بنشر التجربة التالية للعلاج بالماء، حيث بلغت نتائج نجاحه حسب إفادة الاتحاد 100% بالنسبة للأمراض السابقة.

طريقة العلاج: استيقظ مبكراً صباح كل يوم وتناول 4 أكواب ماء سعة كل منها 160ملم على معدة فارغة، ولا تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل مضي 45 دقيقة، وأيضاً لا تتناول أيّ طعام أو شراب خلال الساعتين التاليتين لكل الوجبات (الإفطار، الغداء، العشاء)

. وقد يواجه المرضى والمسنون صعوبة في البداية في شرب 4 أكواب ماء في وقت واحد، لذا يمكنهم أن يتناولوا أقل من ذلك على أن يعملوا على زيادة الكمية تدريجياً، إلى أن يتمكنوا من شرب الكمية المقترحة في غضون فترة زمنية قصيرة.

شاهد بالفيديو: أفضل 8 أوقات لشرب الماء 3. شرب الماء يساعد على التحكم في السعرات: إنّ عمليات إنقاص الوزن تعتمد على عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص ويقوم بحرقها، ويمتاز الماء بأنه خال من السعرات الحرارية.

وبالتالي إنّ شرب الماء باتباع الطرق الصحية كشرب الماء قبل الطعام بوقت قريب يساعد في تناول كمية أقل منه، وبالتالي سيكون معدل السعرات الحرارية أقل من المعتاد.

إضافة لعدد من الطرق لإنقاص الوزن كشرب الماء مع الليمون، أو الماء المثلج، أو الماء الدافئ، وغيرها من الطرق الصحية ذات المراجع الطبية الموثوقة.

4. شرب الماء ينشط العضلات: وفقا للنتائج العلمية، فإنّ الجفاف وحتى البسيط منه يمكن أن يقلل من أداءك في الصالة الرياضية بشكل عام بنسبة تصل إلى 20% وهو أمر يستحق النظر بالتأكيد! حيث أنّ الماء مسؤول عن نقل المواد الغذائية إلى كل خلية وتنظيف الجسم من حامض اللبنيك، وبالتالي عندما نعاني من الجفاف تتباطأ تلك العمليات وتصبح التدريبات بالتالي صعبة للغاية.

حيث أن العضلات في المقام الأول مصنوعة من المياه وعدم وجود الماء يجعل العضلات جافة وتصبح بالتالي عرضة للتشنجات. لذلك حافظ على رطوبة جسمك باستمرار لتجنب التشنجات وتحسين قوة التقلصات العضلية وبالتالي الاستفادة القصوى من التمارين الرياضية.

5. أهمية شرب الماء للأمعاء ووظائف الكلى: إن شرب الكمية الموصوف بها من الماء يومياً هي واحدة من أفضل الطرق لتحسين عمل الكليتين، والتي بدورها تساعدك على التخلص من النفايات والسموم بكفاءة أكثر، وبالإضافة للحد من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، والتي يمكن أن تنتشر للكلى وتسبب أضرار دائمة.

كما أن شرب كوب ماء على معدة خاوية يساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي تخليصه من النفايات المتراكمة بداخله، كما يساعد على تنظيف القولون من السموم والنفايات المتراكمة داخله مما يساعد على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بكفاءة عالية.

إقرأ أيضاً: أضرار قلّة شرب الماء وأخيراً يمكنك اتباع عدد من الخطوات لمساعدتك على شرب الماء أكثر وبطرق سهلة: تناول مشروبات خالية من السكريات كالعصائر الطبيعية وغيرها مع الوجبات الخفيفة. تناول الفواكه والخضار بكميات أكبر لاحتوائها على نسبة عالية من السوائل التي يحتاجها جسمك. استخدم جهاز الموبايل لتذكيرك بشرب الماء من فترة يومية لأخرى،