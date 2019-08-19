مصر: القبض على مخرج مشهور في المطار

ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، فور عودته من رحلة سفر في الخارج وبحوزته كمية من المخدرات.

وبدأت نيابة النزهة التحقيق مع مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من هولندا، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأ مرعي حياته الفنية مونتيرا، قبل أن يتجه بعد عشر سنوات لمجال الإخراج، حيث أخرج العديد من الأفلام الشهيرة، وبينها عسل أسود وآسف على الإزعاج ولف ودوران وبلبل حيران، ومن أشهر مسلسلاته السبع وصايا وشربات لوز.

المصدر: “الوطن”