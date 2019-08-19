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تعرف على شروط سفر المرأة السعودية لدى بلوغها سن الـ21 دون موافقة وليّها

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 9:19 مساءً
تعرف على شروط سفر المرأة السعودية لدى بلوغها سن الـ21 دون موافقة وليّها

نشرت المديرية العامة للجوازات في السعودية إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنات السعوديات، بعد قرار الحكومة الأخير الذي حرر سفر المرأة بلا موافقة وليّها.

وفصّل موقع الجوازات شروط إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن بلغ 15 عاما فأكثر وهي:

1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

2- التسجيل بخدمة “أبشر”.

3- التسجيل في العنوان الوطني.

4- تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليا.

5-موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من 21 عاما، ويجوز التفويض عبر خدمة “أبشر”.

6- الدخول على خدمة “أبشر”، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

7- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد، ويجوز التفويض عبر خدمة “أبشر”.

وكانت الحكومة السعودية، قد أجرت تعديلات نشرت تفاصيلها في الأول من أغسطس في الجريدة الرسمية، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر، “منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

المصدر: “سبق”

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2019-08-19
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