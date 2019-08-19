الفنانة إليسا تعتزل الغناء

أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة، إليسا، اعتزال الغناء مباشرة عقب طرحها الألبوم القادم، في خطوة فاجأت بها جمهورها ومحبيها في أرجاء العالم العربي. وكتبت إليسا في تغريدة عبر موقع “تويتر”: أنا أعد هذا الألبوم الجديد مع كثير من الحب والعاطفة. السبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية”.

وتابعت إليسا تقول: “إنني أعلن ذلك بحزن شديد، لكنني على قناعة كبيرة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا. لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن”.

ولاقت تغريدة إليسا تفاعلا كبيرا بين جمهورها العربي، الذي عبر عن حزنه وأسفه لقرارها، في حين حاول الكثيرون إقناعها بالعدول عنه.