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السعودية.. العثور على الرضيع المختفي منذ أيام والإطاحة بخاطفته

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 9:37 مساءً
السعودية.. العثور على الرضيع المختفي منذ أيام والإطاحة بخاطفته

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بالسعودية، القبض على خاطفة رضيع مستشفى الولادة ببريدة، مبينا أن المتهمة مواطنة في العقد الرابع، جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأشار المتحدث الإعلامي للشرطة، إلى أنه “وبالإشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى وإلقاء القبض على المتهمة”.

وجدد المسؤول الأمني حرص وزارة الداخلية السعودية على “العمل بكل قوة وحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.

المصدر: وكالات سعودية

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