الغامدي: القبض على المعتدي على “فتاة مكة”

وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة، الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدي، أنه “إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة)، والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة… التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر”.

فيديو شاب يعتدي على فتاة ويقذفها بحجر في مكة! #معتدي_علي_فتاه_بمكهpic.twitter.com/hYvVdRsJ5E — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٩ أغسطس ٢٠١٩

وفي تفاصيل الحادث، فإن “ملاسنة وقعت بين الفتاة والمواطن، مما دفعه لاحقا لرشقها بحجر”.

وطالب سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة القبض على الشاب، منتقدين سلوكه مع المرأة، فيما لم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها وعلاقة الرجل مع المرأة، خاصة مع غياب الصوت الذي كتمه صاحب المقطع دون أن يوضح السبب.

المصدر: وكالات