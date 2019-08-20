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التحالف العربي يعلن إطلاق عملية ضد أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 12:37 صباحًا
التحالف العربي يعلن إطلاق عملية ضد أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء يوم الاثنين، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف إنه استهدف المواقع العسكرية التابع لجماعة أنصار الله الحوثي. وطالبت قوات التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تجمعات للحوثيين بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية في المديرية.

وأفاد الموقع بأن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير غرف العمليات.

من جهة أخرى، أفاد موقع “سبتمبر نت” بأن القيادي الحوثي عبد الله بطيلي، أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

المصدر: واس

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2019-08-20 2019-08-20
عربي ودوليهنا اليمن
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