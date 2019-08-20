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القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:46 مساءً
القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

جدة – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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2019-08-20 2019-08-20
عربي ودولي
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