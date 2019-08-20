تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة كل الوطن تفاصيل جريمة مروعة في مصر قد تكون درسا قاسيا للكبار كل الوطن سعودية تنجب 5 توائم بالأحساء كل الوطن القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده كل الوطن السفارة تتابع القضية.. مواطن سعودي يتعرض للضرب في ماليزيا كل الوطن شوبير يرد على اتهامات صلاح للاتحاد المصري كل الوطن سبب يساهم في تطوّر السرطان يمكن إزالته كل الوطن البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أحد النواب بتهم فساد كل الوطن “ماراثون الألوان” يختتم فعالياته في السعودية كل الوطن اتهام مدرب الزمالك المصري الجديد بالتحرّش
» » الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 4:37 مساءً
الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

جدة – واس: صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، فقد تم – بتوفيق الله- ، الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة ، والقبض على عناصره ، مواطن و مقيم من الجنسية الفلسطينية ، في العقد الرابع من العمر , وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة ، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بإرتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات ، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات ، وجرى إيقافهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

رابط مختصر
2019-08-20 2019-08-20
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1