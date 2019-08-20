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بلدية الخفجي تغلق محطتي وقود بشكل جزئي لعدم تقيدها بنظافة المنافع

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 4:49 مساءً
بلدية الخفجي تغلق محطتي وقود بشكل جزئي لعدم تقيدها بنظافة المنافع

الخفجى – واس: أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم تقيدهما بنظافة المنافع الخدمية للمحطة “المسجد ودورات المياه”، وذلك ضمن حملة تنفذها البلدية حالياً على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تنفذ الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود، لافتاً إلى أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي للمحطتين، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود 50% إلى 80%، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة “المسجد ودورات المياه”، وذلك استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بناءً على الأنظمة والتعليمات.

وأكد المهندس الحميداني على ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

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