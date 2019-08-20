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غريفيث: اتفقنا مع السعودية على استمرار الحوار جنوب اليمن

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:22 مساءً
غريفيث: اتفقنا مع السعودية على استمرار الحوار جنوب اليمن

اليمن /وكالات: قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، على ضرورة استمرار الحوار جنوب اليمن.

وأضاف غريفيث في تغريدة عبر “تويتر”، أنه عقد اجتماع إيجابي ومثمر الإثنين مع نائب وزير الدفاع السعودي، دون الإشارة إلى مكان انعقاد اللقاء.

وأوضح أن هناك جهودا ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان، لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب ‎اليمن.

وتابع المبعوث الأممي: “اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار (حول جنوب اليمن)”.

ومطلع الأسبوع الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمشاركة إماراتية كبيرة، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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