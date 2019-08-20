الحريري: نآمل ألا تفرض واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية جديدة

بيروت- وكالات: أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، عن أمله ألا تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات لبنانية جديدة.

جاء ذلك ردا على سؤال في حديث للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، عقب افتتاح مرحلة التوسعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي.

وقال الحريري: “لدينا علاقة جيدة جدا مع وزارة الخزانة الأميركية، ونتابع الأمر بشكل حثيث، وإن شاء الله هذا الموضوع (عقوبات جديدة) لا يحصل”.

وأضاف: لست أنا من يحدد العقوبات، والإدارة الأمريكية واضحة في كيفية مقاربتها لهذه المسألة.

وتأتي تصريحات الحريري، غداة نفي رئيس البلاد ميشال عون وصوله أي معلومات حول فرض عقوبات أميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله.

وفي 8 آب/أغسطس الماضي، تحدثت وسائل إعلام لبنانية، بينها صحيفة الجمهورية عن أن “الولايات المتحدة بصدد توسيع رقعة العقوبات لتطول مسؤولين في الدولة اللبنانية”.

والإثنين، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن العقوبات الأميركية المزمعة ستستهدف رجال أعمال ووزراء مسيحيين، متهمين بمساعدة حزب الله.

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله اللبناني، تنظيما إرهابيا أجنبيا، بشكل رسمي في عام 1997. وفي الآونة الأخيرة، فرضت عليه عقوبات عدة.

وفي تموز/ يوليو الماضي فرضت واشنطن عقوبات على 3 شخصيات بارزة في الحزب، هم رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.

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