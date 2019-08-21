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مسؤول إسرائيلي: ترامب سيعلن عن “صفقة القرن” خلال أسابيع

إذا كانت الخطة تحتوي على بنود تتعارض مع مصلحة إسرائيل فإن نتنياهو سيعارضها 20.08.2019

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 12:54 صباحًا
مسؤول إسرائيلي: ترامب سيعلن عن “صفقة القرن” خلال أسابيع

القدس – وكالات: رجح مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشق السياسي من “صفقة القرن”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي حديث لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: “قد يعلن (دونالد) ترامب عن صفقة القرن، خلال أسابيع، لكن ذلك يعود له بالنهاية”.

وبشأن موقف تل أبيب من الصفقة، قال المسؤول: “إذا كانت خطة إدارة ترامب تحتوي على بنود تتعارض مع مصلحة إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعارضها”.

وقال المسؤول الذي يرافق نتنياهو في زيارته التي اختتمت مساء الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف: “أكدنا للإدارة الأمريكية على بعض البنود التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لإسرائيل”.

وأضاف: “نرفض التنازل عن هذه البنود، ومن أهمها إخلاء المستوطنين من الضفة الغربية”.

وأشار المسؤول أنّ من بين هذه البنود أيضا “الحفاظ على وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية”.

وأكد أنّ “إسرائيل ستعارض بقوة عودة اللاجئين الفلسطينيين”.

و”صفقة القرن” هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

(الأناضول)

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